Gabon: le gouvernement dote l’ANFEP d’un cadre juridique

Dans le souci d’améliorer l’offre de formation et de permettre une adéquation avec le marché de l’emploi, le Conseil des ministres qui s’est tenu ce jeudi 03 septembre 2020 au Palais du bord de mer de Libreville a adopté le projet de décret approuvant les statuts de l’Agence nationale de Formation et d’enseignement professionnels. Un texte qui devrait permettre de doter cet organe d’un cadre juridique adapté aux attentes de l’heure, notamment en matière de politique de formation.

C’est sur présentation du ministre de l’Emploi, de la Fonction publique, du Travail et de la Formation professionnelle Madeleine Berre qu’a été examiné le projet de décret approuvant les statuts de l’Agence nationale de formation et d’enseignement professionnels. Des statuts qui devraient permettre de réorganiser et de recentrer les missions de cette agence.

Il faut souligner que l’ANFEP a pour mission de mettre en oeuvre les politiques publiques sur la formation et l’enseignement professionnels. L’adoption par le Conseil des ministres de ce projet de décret procède donc de la volonté des pouvoirs publics de donner un nouveau souffle à cette agence. « L’ambition de ce texte est de permettre à l’Agence de concrétiser sa mission de coordination des centres de formation intégrant tous les niveaux d’enseignement du CAP au Bac-pro ainsi que du DUT au Master-pro », a indiqué le communiqué final du Conseil des ministres.

Par ailleurs, l’un des enjeux de ce texte réside aussi dans le renforcement de la gouvernance avec le secteur privé au sein de l’agence afin de rapprocher l’offre de formation au marché de l’emploi.