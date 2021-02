Gabon: le gouvernement convoque une réunion en catimini pour éviter une grève à Total

Le préavis de grève déposé le 11 février dernier par l’Organisation nationale des employés du pétrole (Onep), a obligé le ministère en charge de l’Emploi et du Travail a convoqué une réunion en catimini. Ainsi, ce mercredi 17 février, l’inspecteur général chargé du secteur pétrolier Mohamed Loïck Nguema Pane, a tenu à s’entretenir avec le secrétaire national adjoint en charge de la réglementation de l’Onep, le tout au siège de Total Gabon.

En effet, souhaitant discuter entre autres des points de revendications énoncés dans le préavis, avec principalement le bonus au bénéfice des salariés de Total Gabon et la réintégration d’Ornel Mackaya et Nkielly Mbili avec paiement des salaires non perçus depuis leur éviction de l’entreprise en 2018, les trois parties se sont donc entretenues « conformément aux dispositions de l’article 359 du Code du Travail ».



L’Onep qui souhaitait un « dialogue franc » en vue de la satisfaction « d’attentes légitimes et actuelles », a donc su jouer sur la corde sensible de la direction du groupe pétrolier. Reste désormais à savoir si cette rencontre accouchera d’une solution définitive, ou au contraire si elle débouchera sur une crise plus profonde. A noter que la levée du préavis est également conditionnée par le versement d’une prime de bonne séparation à chaque salarié qui serait transféré de Total Gabon vers Perenco.