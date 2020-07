Gabon: le gouvernement annonce pour septembre le démarrage des travaux de la Transgabonaise

Annoncé par le chef de l’Etat lui-même à l’occasion de son adresse à la nation du 16 août 2019, la construction de la Transgabonaise devrait finalement démarrer dans un peu moins de trois mois. C’est le premier ministre Julien Nkoghe Bekale qui l’a annoncé ce mardi 14 juillet en marge d’une séance de travail à la fois avec le ministre des Transports et des Infrastructures Léon Armel Bounda Balonzi, et Amandine Ogouebandja, directrice générale adjointe de la Société Autoroutière du Gabon (SAG).

Prévus initialement pour ce mois de juillet, les travaux de lancement de la Transgabonaise confiés à la Société Autoroutière du Gabon (SAG) au travers d’un Contrat de Partenariat de type PPP pour une durée de 30 ans, devraient finalement débuter en septembre prochain. Intimement liés à la crise sanitaire actuelle, le démarrage de ce projet présenté comme « emblématique » pour le Gabon, va finalement s’effectuer avec un léger retard de trois mois.

En effet, l’annonce a été faite par le gouvernement en marge d’une séance de travail ce mardi. Séance qui a vu la participation de toutes les parties prenantes à savoir la SAG représentée par sa directrice générale adjointe Amandine Ogouebandja et le ministère des Transports et des Infrastructures. Présentée comme « emblématique » et capable « d’impacter le développement du Gabon » comme l’a indiqué Julien Nkoghe Bekale, ce projet avait été présagé par le chef de l’Etat Ali Bongo lors de son adresse à la nation du 17 août 2019.

D’un linéaire de 780 km, sa conception et son financement avaient depuis été confiés à la SAG par le truchement du conglomérat Olam-Meridiam à hauteur 700 milliards de FCFA. Découpé en trois phases, les travaux de ce chantier qui devrait se présenter sous la forme d’une route en 2 x 2 voies du Pk 12 jusqu’à Ntoum, puis d’1 x 2 voies avec une emprise élargie jusqu’à Franceville, devraient également permettre de créer un peu plus de 3000 emplois directs et indirects.