Gabon: le gouvernement annonce la présence de la grippe aviaire

C’est par le biais d’un communiqué parvenu à la rédaction de Gabon Media Time que le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong et Charles Mve Ellah, respectivement ministre de la Santé et des Affaires sociales et ministre de l’Agriculture et de l’alimentation ont annoncé la suspension de l’importation de toute espèce de volaille vivante. Une décision qui fait suite à la découverte de cas de grippe aviaire H5N1 dans 3 élevages situés dans la zone de Meyang, dans le département du Komo Mondah dans la province de l’Estuaire.

Alors que la pandémie de la Covid-19 continue de sévir avec très peu de cas, une nouvelle maladie touchant des espèces animales vient à nouveau de faire son apparition. En effet, selon le communiqué signé des ministres de la Santé et des Affaires sociales et de l’Agriculture et de l’alimentation, Dr. Guy Patrick Obiang Ndong et Charles Mve Ellah, le Centre interdisciplinaire de recherches médicales de Franceville (CIRMF) aurait découvert des foyers de grippe aviaire H5N1.

Des cas auraient été identifiés dans 3 fermes de la province de l’Estuaire. Une découverte pour laquelle, les autorités gouvernementales ont tenu à réagir promptement pour le bien-être de la santé publique. A cet effet, « L’ouverture d’une enquête épidémiologique, l’interdiction de circulation des volailles dans le Grand Libreville, l’interdiction d’importation des volailles en provenance des pays voisins, la fermeture de tout point de vente de toute volaille vivante dans les marchés sauf autorisation spéciale et la mise en place et le renforcement des mesures de biosécurité dans toutes les fermes du Gabon », a été annoncé dans le communiqué.

Par ailleurs, le numéro 060 00 76 79 a été mis à disposition pour répondre à toute question du public. Une équipe d’experts procèdera dans les tout prochains jours à une visite dans les différentes fermes et villages environnants de l’Estuaire pour des campagnes de sensibilisation et de prélèvements d’échantillons pour analyses.