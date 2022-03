Gabon: le gouvernement annonce la livraison d’une partie de la Baie des rois

Ecouter cet article Ecouter cet article

Projet phare des deux septennats du chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba, les travaux de la Baie des rois, actuellement à l’arrêt, pourraient connaître un coup d’accélérateur. Et pour cause, la société Façade maritime du champ triomphal (FMCT), filiale du Fonds gabonais d’investissements stratégiques (FGIS), a récemment levé sur le marché financier la somme de 20 milliards de FCFA pour le développement dudit projet.

C’est au cours des « Matinées PAT » que le ministre de l’Urbanisme Olivier Nang Ekomie a annoncé la relance de ce projet pharaonique. Ainsi, la FMCT, entreprise en charge du développement du projet de la Baie des Rois a réussi à collecter 20 milliards de FCFA auprès des investisseurs locaux au travers de deux emprunts obligataires verts « FMCT 2021-2026 » arrangés par Africa Bright Securities (ABS), le tout rémunéré au taux annuel de 7,5 % brut sur une période de 5 ans, dont 2 de différé en capital.

Cette enveloppe devrait contribuer au financement des études et la construction d’immeubles de bureaux, d’un hôtel et d’un centre de conférences sur le site de la Baie des Rois. Levés grâce à des obligations vertes, une première en afrique centrale, ces fonds ont pour avantage de « promouvoir le rôle du marché financier dans le financement de la transition écologique, sociale et durable à un coût relativement moindre que les obligations classiques ».

Implanté sur une superficie de 40 hectares, ce projet immobilier prévoit la construction à Libreville d’un quartier d’affaires, de logements, d’établissements de loisirs, de commerces divers et d’espaces verts… sur une superficie de 40 hectares. Selon le ministre de l’Urbanisme, une partie de ce projet sera livrée en août 2022.