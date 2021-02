C’est à l’issue du Conseil des ministres qui s’est tenu le vendredi 19 février dernier que le gouvernement a approuvé le projet de développement d’une route en 2×2 voies reliant Owendo à la Route Nationale. Fruit d’un partenariat public-privé signé entre l’Etat gabonais et la Société d’Aménagement du Grand Libreville (SAGL), la mise en œuvre de cette voie devrait permettre de fluidifier le trafic sur la porte d’entrée de la capitale.

C’est sur présentation du ministère des Travaux publics, de l’Equipement et des Infrastructures que ledit projet a été examiné puis approuvé par le Conseil des ministres. Une approbation faite conformément aux dispositions de l’article 49 de l’ordonnance n°009/PR/2015 du 11 février 2016 relative aux partenariats Public-Privé.

Ainsi, c’est par entente directe, que le contrat de Partenariat Public-Privé relatif au développement d’une route en 2×2 voies reliant Owendo à la Route Nationale 1 a été acté entre l’Etat gabonais et la Société d’Aménagement du Grand Libreville (SAGL). Il faut souligner que le développement de cet axe est un enjeu socio-économique pour le Gabon.

En effet, il constitue d’une part, une alternative au trafic routier sur la RN1 « visant à désengorger Libreville et permettre une liaison directe et rapide en provenance de l’intérieur du pays de la zone économique de Nkok », et d’autre part, il permettra de desservir la nouvelle zone d’urbanisation d’Igoumié-carrière.