Gabon: le gouvernement ampute la GOC de ses principales filiales

Au coeur du vaste scandale de détournements qui a ébranlé l’appareil juridico-économique du pays, il y a un peu mois d’un an, la Société nationale des hydrocarbures (Gabon Oil Company) vient de subir un lifting au forceps de la part du gouvernement. Et pour cause, en annonçant l’abrogation de la fusion GOC-Sogara il y a quelques jours, le gouvernement a dans le même temps annoncé la dissolution de ses trois principales filiales.

Créé par le décret présidentiel n°1017/PR/MMPH du 24 août 2011, la Société nationale des hydrocarbures du Gabon (GOC) deuxième du genre après Petrogab, vient de se voir amputer d’une partie substantielle de ses activités et par conséquent de ses revenus. Et pour cause, ladite entité devenue « super puissante » à l’issue du conseil des ministres du 13 juin 2019 et qui enterinait sa fusion avec le mastodonte Société gabonaise de raffinage (Sogara), vient de perdre trois de ses filiales.

En effet, en annonçant l’abrogation de cette fusion inopportune il y a quelques jours, le gouvernement en a profité pour annoncer la dissolution de Gabon Oil marketing, Gabon Logistics & Services et Gabon Engineering & Construction. Une dissolution qui mutile une GOC, dont la mission principale était à l’origine, « d’assurer la gestion des participations de l’Etat dans les activités pétrolières, la commercialisation de produits pétroliers et exploitation de gisements pétroliers ».

Revenant à son coeur d’activités, la GOC qui vient d’opérationnaliser ses premières stations service, devra donc très rapidement se réorganiser au risque de voir réapparaître le spectre d’une dissolution qui avait un temps été évoquée par les partenaires techniques et financiers. Entité dont on ignore la solvabilité un peu moins de dix ans après son lancement, la GOC devra dans le même sillage lever le voile sur sa rentabilité à l’heure de « l’optimisation des ressources de l’Etat ».