Gabon: le gouvernement ambitionne réduire de 30% l’importation des produits pharmaceutiques

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le jeudi 18 août 2022, le ministre de la Santé et des Affaires sociales, le Dr. Guy-Patrick Obiang Ndong a présidé une séance de travail avec les importateurs du secteur pharmaceutique national. Il était question lors de cette rencontre de discuter des différentes stratégies à mettre en place afin de réduire de 30 % l’importation des produits de santé.

C’est en présence de l’autorité nationale de réglementation, l’Agence du médicament du Gabon que le membre du gouvernement a tenu à présider cette séance de travail. Une réunion qui s’inscrit dans le cadre de la promotion de l’industrialisation du médicament au Gabon et qui a permis au Dr. Guy Patrick Obiang Ndong et ses hôtes d’examiner les moyens permettant de réduire les coûts des médicaments conformément à la volonté des plus hautes autorités du pays.

Afin de permettre la distribution des médicaments génériques locaux, le ministre de la Santé et les grossistes répartiteurs ont procédé à la mise en place d’une commission technique qui vise à baisser l’importation de 30% des médicaments au Gabon. « Il s’agit de favoriser la production locale des médicaments génériques conformément à la réforme d’industrialisation du médicament voulu par le Chef de l’Etat qui souhaite voir le marché du médicament made in Gabon de qualité et à moindre coût», a déclaré Guy Patrick Obiang Ndong.



Par ailleurs, les partenaires sociaux se sont montrés favorables et ont marqué leur adhésion à ladite réforme qui vise à rendre accessible les médicaments à tous les Gabonais. Profitant de l’occasion, les grossistes répartiteurs ont exhorté la première usine de fabrication des médicaments au Gabon à faire davantage la promotion des produits fabriqués dans cette manufacture.

Geneviève Dewuno