Gabon: le gouvernement ambitionne produire 20 000 tonnes de riz d’ici 2022

Le Gabon ambitionne de produire jusqu’à 20 000 tonnes de riz d’ici à 2022 dans le but de satisfaire la demande locale et réduire les importations de riz. Pour réaliser ce challenge, les autorités mettent en place 5 sites à travers le pays, notamment dans l’Estuaire, la Ngounié et le Moyen-Ogooué.

C’est un pari à gagner à coup sûr. 20 000 tonnes de production de riz en 2022. C’est l’ambition affichée d’un projet financé par la Coopération coréenne via l’initiative de coopération alimentaire agricole Corée-Afrique (Kafaci). Objectif, réduire de près de 50% les importations de riz et rendre le Gabon « de plus en plus autonome ».

En effet, selon des données du ministère de l’Economie, le Gabon importerait plus de 65 000 tonnes de riz chaque année. Une dépendance en production étrangère qui coûterait environ 8 milliards de FCFA de dépense. Il faut donc agir pour booster la production locale et tenter une autosuffisance rizicole.

Pour réaliser ce challenge, les autorités compétentes ont mis en place des bassins de production de riz dans les zones de Kango et Andem, dans la province de l’Estuaire, à Bifoun-Abanga dans le Moyen-Ogooué, et Idemba Mboukou dans la Ngounié.