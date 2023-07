Gabon : le gouvernement acte l’achat d’électricité à la Guinée Équatoriale pour alimenter le nord

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le vendredi 07 juillet dernier, la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) et la Sociedad de electricidad de Guinea Ecuatorial (SEGESA) ont procédé à la signature d’un contrat d’achat-vente d’énergie électrique. Un accord qui s’inscrit dans le cadre du projet d’interconnexion des réseaux électriques entre les deux pays et permettra l’alimentation de plusieurs villes du nord du Gabon à l’instar de Bitam, Oyem ou Medouneu.

C’est sous l’égide du Pool énergétique de l’Afrique centrale que cet accord a été signé. Celui-ci précise les conditions techniques, financières, commerciales et juridiques de cette opération entre les deux entreprises. Selon le Directeur général de la Société d’énergie et d’eau du Gabon, Sylvère Biteghe, la signature de ce contrat permettra de « renforcer l’offre d’électricité sur le Réseau interconnecté (RIC) nord du Gabon ».

Un accord pour favoriser l’électrification de plusieurs villes du nord

Ainsi, il s’agira dans sa première phase d’alimenter la ville de Bitam à partir de la sous-station d’Ebebiyin à travers la construction d’une ligne moyenne tension de 20 Kv et des équipements associés, ainsi qu’au réseau basse tension dans les villages situés sur le tracé de lignes. À terme, ces travaux permettront d’alimenter en électricité les localités de Bitam, Oyem, Medouneu au Gabon à partir de Mongomo, Acurenam, et Ebebiyin en Guinée Equatoriale.



Il faut souligner que cet accord constitue un véritable ouf de soulagement pour la SEEG qui peinait à assurer convenablement ses missions. Elle entend donc fournir désormais à sa clientèle du septentrion une énergie abondante, compétitive et durable, dans le strict respect des engagements internationaux en matière de protection de l’environnement. Selon le communiqué du ministère de l’Énergie, cet accord traduit la volonté des deux Etats à accélérer la mise en œuvre du projet d’intégration sous-régionale à travers un axe stratégique, en l’occurrence l’interconnexion des réseaux électriques.