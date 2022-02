Gabon: le gouvernement à l’origine de la décrépitude de la culture

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dans un rapport d’enquête sur les « Impacts socio-économiques de la covid-19 dans le secteur de la culture à Libreville et Port –gentil », l’Organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco), a fait le point sur la situation dans notre pays. Selon l’organe onusien, les mesures gouvernementales prises dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ont participé à la décrépitude de la culture.

Au Gabon comme partout dans le monde, la crise sanitaire liée au Covid-19 a fortement impacté tous les secteurs d’activités de l’économie nationale. Parent pauvre des mesures d’accompagnement annoncées par le gouvernement, la culture continue de sombrer dans les plus profonds des abysses avec notamment le dépérissement du « statut professionnel, social et économique des artistes et des professionnels de la culture dans l’ensemble des secteurs créatifs », précise ledit rapport d’enquête.

Une situation déplorable pour l’organe onusien qui s’est dit confus quant à la stratégie du gouvernement dans la gestion des artistes qui ne sont pas protégés. « Ce qui affecte de nombreux acteurs et opérateurs culturels au Gabon, surtout qu’il faudra considérer que ces derniers n’ont pas de statut juridique leur permettant, par exemple, une prise en compte dans des sociétés d’assurance telles que la CNSS ou la CNAMGS en qualité d’artistes », ajoute-t-il.

Ces rapports d’enquête sur les « Impacts socio – économiques de la covid-19 dans le secteur de la culture à Libreville et Port –gentil » réalisés par l’UNESCO et l’OIF en 2020 ont permis de mettre en lumière la décrépitude qui frappe ce secteur d’activités. « Le secteur culturel est en proie à d’énormes difficultés. Si elles étaient déjà perceptibles avant la pandémie de la covid 19, celle- ci est venue les renforcer au point d’entraîner la fermeture de certaines unités de production, donc la perte d’emploi dans un secteur déjà peu soutenu », fustige-t-il.

Pour sa part, le gouvernement ne semble pas vouloir faire marche arrière malgré les effets néfastes de sa stratégie de riposte qui concourt davantage à la destruction qu’à la construction de ce secteur. « De nombreux emplois ont été perdus (75%), des structures fermées (71%), accusant un manque à gagner de – 32% du chiffre d’affaires cumulé par rapport à l’année 2019 », a-t-il conclu. Pour rappel, les événements susceptibles de regrouper plus de 30 personnes sont strictement interdits et les artistes qui y voyaient un moyen de joindre les deux bouts, sont abandonnés à leur triste sort. Vivement que le gouvernement s’y penche !