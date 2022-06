Gabon: le Ghislain Moussavou nommé à Rome n’est pas l’ancien directeur général des forêts écroué ! 

Ecouter cet article Ecouter cet article

Depuis près de deux semaines, la presse locale s’est fait l’écho d’information faisant état d’une supposée nomination au Conseil des ministres du 7 juin dernier de l’ancien directeur général des forêts Ghislain Moussavou, actuellement écroué à la Prison centrale de Libreville pour malversations financières, escroquerie et concussion. Une information erronée puisque selon des informations recueillies par Gabon Media Time, il s’agit de deux personnes distinctes qui ne partageraient que le même patronyme.

En effet, au cours de ce conseil des ministres présidé par le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba, un certain Ghislain Moussavou a été promu Conseiller chargé de la Coopération Multilatérale à l’Ambassade de la République Gabonaise près la République italienne, Représentation permanente auprès du Fonds mondial pour l’Alimentation (FAO), du Fonds international pour le Développement Agricole et Rural (FIDA) et du Programme alimentaire mondial (PAM). sauf que de nombreux médias y ont vu une bourde du secrétariat général du gouvernement, le nom du promu ayant une forte ressemblance avec celui de l’ancien directeur général des forêts.

Il faut rappeler que l’ancien directeur général des forêts est écroué pour des faits de malversations financières, escroquerie et concussion. Il lui est reproché d’avoir fourni illégalement des permis d’exploitation de bois à une société chinoise. Mais après vérification, il ne s’agit nullement de ce dernier mais plutôt de l’ancien chef d’antenne provinciale du FIDA 2 dans la Ngounié, Dr. Ghislain Moussavou, par ailleurs Docteur en Biologie Moléculaire et Ingénieur Agronome option Productions Végétales.

A noter que selon une source proche de l’ambassade du Gabon en Italie, le nouveau promu sera chargé du suivi de la gestion de cette coopération multilatérale entre le Gabon et ces Organisations. Il n’est donc en rien mêlé dans les présumés magouilles orchestrées par l’ancien directeur général des forêts et homonyme de circonstance.