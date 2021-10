Gabon: le geste d’Arise Ports & Logistics aux pensionnaires de la Maison de l’Espérance

Ecouter cet article Ecouter cet article

Arise Ports & Logistics, la filiale d’Olam qui gère le New Owendo international port (NOIP), a offert ce samedi 16 octobre 2021, divers matériaux scolaires, immobilier et des vivres à l’orphelinat la Maison de l’Espérance. Un don qui vient soulager les cris des responsables de cette structure d’accueil des enfants orphelins et qui s’inscrit dans la politique de Responsabilité sociétale et environnementale (RSE) de la NOIP.

C’est conduite par son directeur général, Kumar Mohan, qu’une délégation des employés du New Owendo international port (Nouveau port international d’Owendo), s’est rendue au chevet des pensionnaires de la Maison de l’Espérance. La société qui était notamment accompagnée des employés de la Marine Marchande, a dit répondre à un « besoin manifesté par les enfants de l’orphelinat ».

Le don était ainsi constitué de manuels scolaires, d’une cinquantaine de lits, des matelas, des draps, d’une cinquantaine de moustiquaires imprégnées, mais aussi des denrées alimentaires. « Nous avons souhaité prêter main forte à ces enfants qui sont l’avenir de demain », a déclaré Paul Dany Menga Bekale, directeur des relations publiques chez Arise Ports & Logistics.

Une vue de l’apport de New Owendo international port à l’orphelinat la Maison de l’Espérance ©️ D.R.

La directrice de l’orphelinat, Ndombi Nathalie, a dit toute sa satisfaction face à cette aide. « C’est un grand plaisir pour moi et pour les enfants. Aujourd’hui Dieu nous apporte un sourire, quelque chose qui va vraiment soulager les enfants. Notre prière est que cette action que vous entretenez aujourd’hui se pérennise », s’est-elle réjouie. Après des champs de remerciements entonnés par les enfants, les donateurs ont partagé un moment récréatif avec les enfants autour d’un repas et d’une activité de peinture.

Pour rappel, la Maison de l’Espérance, sise au quartier dit Sudoku, dans le 5ème arrondissement de Libreville, accueille une cinquantaine d’enfants âgés d’au moins 5 ans. Depuis son ouverture en 2004, elle a déjà accueilli et accompagné de nombreux enfants, notamment sur le plan éducatif.