Gabon : le Général Oligui Nguema annonce une amnistie pour les prisonniers d’opinion

Réclamée à cor et à cri par les organisations défenseurs des droits de l’Homme, la libération des prisonniers politiques pourrait être concrétisée dans les prochaines semaines. Et pour cause, profitant de son discours d’investiture en qualité de président de la Transition au Gabon ce lundi 04 septembre 2023, le Général Brice Oligui Nguema a annoncé une amnistie en faveur de l’ensemble des prisonniers d’opinion.

C’est sans aucun doute une nouvelle ère qui s’ouvre au Gabon à la suite de la cérémonie de prestation de serment qui a réuni la quasi-totalité des forces vives de la Nation au Palais Rénovation. En effet, au cours de son allocution, le président du Comité de transition et de restauration des institutions (CTRI), soucieux de démontrer sa ferme volonté de contribuer à la construction d’un nouveau Gabon a annoncé plusieurs mesures importantes.

Le CTRI en faveur de la libération des prisonniers d’opinion

Au nombre de celles-ci, une amnistie à une catégorie de détenus. « C’est pourquoi j’instruis déjà le futur gouvernement à réfléchir sans délais sur les mécanismes à mettre en place afin d’amnistier les prisonniers d’opinions », a annoncé le Général de brigade Brice Oligui Nguema. Une annonce qui n’a pas manqué de susciter un tonnerre d’applaudissements tant cette dernière était très attendue.



En effet, de nombreuses personnalités croupissent depuis des années à la prison centrale de Libreville. La plus importante d’entre elles étant le président de la confédération syndicale Dynamique unitaire, Jean Remy Yama qui avait été arrêté fin février à l’aéroport de Libreville. Il est accusé d’escroquerie, abus de confiance et détournement de fonds lors d’un marché public passé entre sa société et l’État.