Gabon: le Général Mahamat Idriss Deby Itno en visite de travail et d’amitié ce 13  août

Ce samedi 13 août 2022, le président du Conseil Militaire de Transition, président de la République du Tchad le Général Mahamat Idriss Deby Itno effectuera une visite de travail et d’amitié à Libreville. Cette toute première visite sera sans aucun doute l’occasion pour ce dernier d’échanger avec le chef de l’Etat Ali Bongo sur les questions de relation bilatérale.

Arrivé à la tête du pays et du Conseil militaire de transition en avril 2021 à la suite du décès de son père Idriss Deby, Général Mahamat Idriss Deby Itno sera l’hôte du numéro un gabonais ce 13 août. une visite du Président tchadien qui s’inscrit dans le cadre des consultations régulières et amicales que ce dernier entretient avec l’ensemble de ses homologues.

Ainsi, au cours de cette visite de travail, les deux hommes devraient échanger sur des questions d’intérêt commun, notamment celles relatives à la paix et à la sécurité dans la sous-région et sur le Continent, ainsi que sur le raffermissement des liens multiformes de coopération entre le Gabon et le Tchad.

A noter que cette visite du président Tchadien le Général Mahamat Idriss Deby Itno à Libreville intervient après celles des présidents de Sao Tomé-et-Principe et de la République Centrafricaine.