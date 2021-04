Gabon: le Général de division Yves Ditengou et le Général Jean Pierre-Perin inaugurent le champ de tir d’Ayeme

Le mercredi 14 avril dernier, s’est déroulée la cérémonie d’inauguration du champ de tir d’Ayémé et des 5 derniers kilomètres de sa piste d’accès située dans le département du Komo-Mondah. Des travaux entrepris par la direction des infrastructures de la défense (DID) des Éléments français au Gabon.

C’est en présence du chef d’Etat major des Forces armées gabonaises (FAG) le Général de division Yves Ditengou et du Commandant des Eléments français au Gabon Jean Pierre Perrin que s’est déroulée l’inauguration de ce champ de tir situé à une vingtaine de kilomètres de Libreville. Une inauguration qui s’inscrit dans le cadre du partenariat et de la fraternité d’armes entre les deux armées.

Lancés depuis juillet 2020, « ces travaux avaient pour objectif d’offrir de nouvelles possibilités d’entraînements pour les militaires français et gabonais ». Ainsi, entre autres travaux effectués, la remise aux normes des panneaux, la remise à niveau de la piste et du pas de tir, création d’exutoires pour faciliter l’évacuation des eaux pluviales, l’agencement d’une nouvelle aire de stationnement et l’aménagement d’une nouvelle aire de tir en déplacement. A noter que la réhabilitation de la piste facilitera également l’accès aux populations.



Au terme de la cérémonie, le chef d’Etat major des Forces armées gabonaises le Général de division Yves Ditengou et le Commandant des Eléments français au Gabon Jean Pierre Perrin ont personnellement inauguré ces nouvelles installations en participant à une séance de tirs.