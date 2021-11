Gabon: le «Gaulois» Max Anicet Koumba suspendu de la Majorité présidentielle

Ecouter cet article Ecouter cet article

L’onde de choc suscitée par les propos tribalistes du président du Rassemblement des Gaulois Max Anicet Koumba lors de la session ordinaire du Conseil national de la Démocratie le 27 octobre dernier n’a pas fini de susciter des réactions au sein de la classe politique. C’est d’ailleurs en réaction à cette sortie « antirépublicaine » que la Majorité républicaine et sociale pour l’émergence (MRSE) a annoncé ce mercredi 03 novembre 2021 la suspension jusqu’à nouvel ordre de cette formation en son sein.

C’est par la voix de son porte-parole Victor Missanda, par ailleurs président de l’Union démocratique et républicaine (Udere), que ce groupement des partis politiques soutien du président de la République a tenu à réagir au propos de leur désormais ancien camarade. Des propos qui, selon ce bord politique, constituent une violation des textes qui régissent son fonctionnement.

Ainsi, la Majorité républicaine et sociale pour l’émergence a condamné et exprimé son indignation et sa totale désapprobation, au regard de la gravité des propos du leader du Rassemblement des Gaulois. Pour le président de l’Udere, ces propos « n’honorent pas notre jeune démocratie et remettent en cause, l’unité nationale et fragilisent notre vivre-ensemble ».

« Les Gabonais, par leurs interactions sociales ont depuis toujours adopté le vivre-ensemble comme une règle fondamentale de vie. Ainsi, dans nos mariages, nos amitiés, nos fraternités, nous faisons chaque jour la démonstration que l’unité nationale est une réalité et une communauté de destin totalement assumée », a-t-il indiqué.

Face à ces agissement jugés antirépublicains, l’ensemble des partis politiques signataires de la charte de la Majorité républicaine et sociale pour l’émergence, ont décidé de la suspension du Rassemblement des Gaulois jusqu’à nouvel ordre.