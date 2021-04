Gabon: le fonds La Francophonie avec Elles au coeur de l’échange entre Koho Nlend et Alphonse Waguena

Ce lundi 12 avril, le ministre des Affaires sociales et des Droits de la femme, Prisca Koho Nlend a reçu en audience le représentant de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) pour l’Afrique centrale, Alphonse Waguena. Il était question lors de cette rencontre de faire le point sur la coopération envisagée entre leurs entités respectives.

En effet, depuis sa prise de fonction le nouveau représentant de l’Organisation internationale de la Francophonie pour l’Afrique centrale, Alphonse Waguena, multiplie les rencontres avec les membres du gouvernement du Gabon. C’est dans cette optique qu’il a été reçu au cours d’une audience par le ministre des Affaires sociales et des Droits de la femme Prisca Koho Nlend.

Occasion pour les deux personnalités de passer en revue les différents éléments pouvant permettre d’établir des liens de coopération entre le ministère des Affaires sociales et des Droits de la femme et l’OIF. A cet effet, Alphonse Waguena a présenté au membre du gouvernement le fonds de solidarité pour femmes, La Francophonie avec Elles, initié par l’OIF et dont le deuxième appel à projet a été lancé le 20 mars dernier.

Il faut signaler qu’il qu’en novembre 2020, Prisca Koho Nlend avait pris part, à Paris, au lancement officiel dudit fonds en qualité d’invitée d’honneur de la secrétaire générale de l’OIF, Louise Mushikiwabo. Pour le représentant de l’OIF, « il était normal d’échanger avec madame le ministre afin qu’elle puisse relayer davantage cette information auprès des organisations nationales qui peuvent postuler ».

Rappelons que Le fonds La Francophonie avec Elles, a pour objectif de donner aux femmes et aux filles les moyens de se relever dignement de la crise sanitaire liée à la Covid-19 en renforçant leur accès au développement économique, à l’éducation, à la santé, et en les protégeant contre toute forme de violence.