Gabon : le Fonds d’amorçage de la Comilog désormais plafonné à 2 milliards de FCFA

Le vendredi 30 juin dernier, l’hôtel Buding de Moanda dans la province du Haut-Ogooué a servi de cadre à la cérémonie de signature d’un avenant à la convention du fonds d’amorçage entre l’Etat gabonais, la Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog) et trois établissements de microfinance (EMF). Un fonds d’amorçage destiné aux entrepreneurs et porteurs de projets gabonais de la localité dont le montant alloué est désormais de 2 milliards de FCFA.

C’est en présence du ministre du Commerce et des PME Yves Fernand Manfoumbi, de l’Administrateur directeur général de la Comilog Leod Paul Batolo, du conseiller économique et financier à la présidence de la République Emmanuel Leroueil et des responsables des établissements de microfinances à savoir EDG, SFE et Finam que s’est déroulé cette cérémonie de signature pour la deuxième phase du fonds d’amorçage de l’entreprise minière.

Le ministre du Commerce et des PME Yves Fernand Manfoumbi, remettant les clés des véhicules aux responsables des EMF © D.R.

Une convention désormais élargie à deux autres établissements de microfinances, en l’occurrence, Cofina et SODEC qui permettront aux PME locale d’accéder aux crédits. D’un montant de 750 millions de FCFA précédemment, ledit fonds d’amorçage de la Comilog s’élèvera désormais à 2 milliards de FCFA. Elle couvre désormais les 5 provinces traversées par le chemin de fer.

Il faut noter que dans l’optique de suivre les activités des PME bénéficiaires, trois véhicules ont été remis aux établissements de microfinances. Une initiative qui s’inscrit dans la volonté des plus hautes autorités et la Comilog à contribuer à l’éclosion d’un véritable tissu économique dans le pays.

Pour rappel, depuis la mise en place de ce fonds d’amorçage en septembre en 2022, ce sont plus de 100 entreprises qui ont été développées, soit plus de 140 emplois créés pour un montant décaissé de plus de 750 millions de FCFA. Il faut dire que la mise en place de ce fonds d’amorçage a engrangé des résultats très satisfaisant en permettant à plusieurs entrepreneurs de développer leurs activités.