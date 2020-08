Gabon: le financement du métro de Libreville aux oubliettes

Annoncé il y a deux ans au sortir d’une rencontre entre une délégation de l’entreprise chinoise China Hyway Group Limited et les responsables de l’époque de l’Autorité de régulation des transports ferroviaires (ARTF), le projet de construction d’un métro de Libreville semble jeté aux oubliettes. Malgré un financement qui devait se faire sous forme de Partenariat public–privé (PPP), ce projet est resté lettre morte près de deux ans après.

Souhaitant doter la capitale gabonaise de divers moyens de transport urbain en vue de rendre plus fluide la communication, les autorités gabonaises avaient envisagé en août dernier par le biais du secrétaire exécutif de l’Autorité de régulation des transports ferroviaires (ARTF), la construction d’une ligne de métro. Porté par le chinois China Hyway Group Limited, ce projet n’aura finalement jamais vu le jour.

En effet, tout juste deux ans après avoir été évoqué, cet ambitieux projet a laissé place dans l’esprit du gouvernement à la Transgabonaise. Or, au regard des possibilités et des moyens dégagés depuis de nombreuses années pour le transport et l’entretien routier pour des résultats mitigés, ledit projet dont le financement était axé sur un Partenariat public–privé (PPP) à travers Eximbank of China, aurait pu être conclu.

Lettre morte donc, un peu moins de deux ans après, ce projet est loin d’avoir été concrétisé. Mieux il n’a plus été évoqué depuis de nombreux mois laissant penser à une nouvelle poudre de perlimpinpin. A noter que d’autres projets auraient pu émerger à travers ce métro de Libreville, on pense notamment à la ligne de chemin de fer entre Milingui et Mayumba, entre Franceville et Boumango, et accessoirement un téléphérique urbain à Franceville.