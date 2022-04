Gabon: le film «Samedi» de Tromatix en visionnage à Urban FM 

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le vendredi 22 avril 2022, les locaux de la radio Urban Fm ont servi de cadre à la première séance de visionnage du film « Samedi ». Une cérémonie qui a vu la participation de l’auteur du projet Dafreshman de quelques acteurs mais aussi de la presse.

C’est en présence de plusieurs médias et acteurs culturels que la première séance de visionnage du film « Samedi » a été faite. Ainsi, plusieurs passionnés de cinéma ont pu regarder le projet cinématographique emmené par la radio Urban FM, en tête desquelles, Ndoutoumou Medzo Edmond Didier plus connu sous le pseudonyme de Dafreshman. La projection était ainsi une mise en bouche avant sa diffusion pour le grand public.

Une vue de l’affiche du film «Samedi» © D.R.

L’équipe composée de Dafreshman et d’Yvon Serge Ndenga, le réalisateur, qui a mené de bout en bout ce projet, n’a pas caché sa joie de voir concrétisé un travail commencé il y a quelques mois. Notons qu’en tête d’affiche de ce film, on retrouve Paul Aporo et David Ikapi. Produit par Tromatix, le film sera projeté à l’Institut français du Gabon(IFG) le vendredi 6 mai 2022.

Concernant le synopsis, il s’agit de l’histoire d’Aporo, au chômage depuis qu’il a été licencié d’une société de brasserie. Il passe désormais son temps à faire la grasse matinée et à traîner dans le quartier avec des amis mais surtout son complice Ikapi un dealer de joint. Ce dernier lui fera tirer son premier joint. C’est à cet instant qu’il se retrouve impliqué dans une embrouille avec T-Bool, l’homme pour qui Ikapi travaille.

Esther Kengue