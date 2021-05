Gabon: le FGIS hérite des actifs de l’Etat dans BICIG, UGB et Gabon Télécom

Réunis ce jeudi 29 avril 2021 autour du président de la République Ali Bongo Ondimba, les membres du gouvernement ont passé en revue un certain nombre de projets au titre des textes législatifs et réglementaires. C’est notamment le cas de Nicole Janine Roboty, ministre en charge de l’Economie et de la Relance, qui a présenté et fait entériné au conseil le Projet de décret portant transfert au FGIS, des participations de l’Etat au capital de BICIG, UGB et Gabon Télécom.

Les nombreuses récriminations du Fonds monétaire international (FMI) relatives à la cession d’actifs de l’État, notamment dans les banques commerciales, ont finalement trouvé un écho favorable auprès de l’exécutif. En effet, au terme du conseil des ministres de ce jeudi 29 avril, c’est un Projet de décret portant transfert au Fonds Souverain de la République Gabonaise, des participations de l’Etat au capital des sociétés BICIG, UGB et Gabon Télécom, qui a été entériné.

Soulignant aussi bien, la volonté de l’exécutif de s’inscrire « dans une dynamique de gestion proactive des participations de l’Etat dans les secteurs hors pétrole », que celle de « liquider certains de ces instruments financiers de l’Etat », cette cession intervient au moment où le pays traverse une période économique délicate. D’ailleurs, cette opération devrait permettre au FGIS qui en détient « le mandat exclusif », « d’équilibrer son bilan en disposant d’actifs en contrepartie ».



Si elle témoigne également de l’absolue volonté de l’exécutif, de faire du Fonds Gabonais d’investissements dirigé par Akim Daouda, le principal levier de déploiement de la nouvelle stratégie portée sur la « transformation de notre économie », cette cession d’actifs interpelle néanmoins sur son caractère stratégique, étant entendu que le rôle du FGIS était de « permettre le développement de nouvelles filières ».