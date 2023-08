Gabon : le FGIS fait le point de ses actions

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le vendredi 10 août dernier, le Fonds gabonais d’investissements stratégiques (FGIS) a présenté son bilan de ces dernières années. Aux termes de celui-ci, jugé positif, la structure ayant pour mission d’investir pour la concrétisation d’une prospérité partagée au Gabon a confirmé être en adéquation avec ses missions. Lesquelles s’inscrivent dans une logique de transformation structurelle de l’économie et de la réduction de la dépendance au pétrole.

Créé en 2012, le Fonds gabonais d’investissements stratégiques (FGIS), est le gestionnaire du Fonds souverain gabonais (FSRG) institué en 1998 en lieu et place du Fonds des générations futures. Son capital est issu de la PID PIH (Provision pour investissement diversifié et la provision pour investissement en hydrocarbure), soit 7 milliards de Francs CFA et des revenus des dividendes pour 13 milliards FCFA.

Nouvelle équipe du FGIS

Le FGIS a vu s’installer une nouvelle gouvernance ainsi qu’une nouvelle équipe dirigeante en 2020. Ce, afin de mettre en œuvre un nouveau plan stratégique 2020-2025 et renforcer les capacités du Fonds à contribuer au développement économique, industriel et durable. Grâce à cette nouvelle stratégie, les équipes sont engagées dans la mise en œuvre de projets phares dans la transition énergétique, l’accompagnement des PME, l’aménagement du territoire et le soutien aux secteurs sociaux afin d’œuvrer à la concrétisation d’une prospérité partagée pour les Gabonais et préparer les fondamentaux pour les générations futures.

Les 3 points d’investissements du FGIS

Pour Akim Mohamed Daouda, Administrateur-Directeur Général, trois points guident les investissements du FGIS. « Le premier, c’est le retour sur investissement. C’est une donnée primordiale et critique dans notre décision d’investissement. On ne peut pas investir s’il n’y a pas de retour sur investissement. Le deuxième élément, c’est l’impact social, tous nos projets doivent avoir un impact social. Et enfin, le troisième, l’impact environnemental qui doit être atténué au maximum », a-t-il déclaré.

Aujourd’hui, le rôle que joue le FGIS est celui d’être le partenaire local des investisseurs locaux et internationaux. « C’est dans ce cadre que nous développons le projet de Kinguele Aval, celui de Ngoulmendjim, d’Owendo qui est une centrale à gaz, sur la station de traitement d’eau de Ntoum 7, etc. Aujourd’hui GPC (Gabon Power Company) développe un portefeuille de projets de plus de 600 milliards de FCFA dans lequel la République gabonaise à travers le FGIS investira environ 120 milliards de FCFA », a indiqué l’ADG du FGIS.

Avec comme premier partenaire l’État gabonais, le FGIS c’est neuf filiales spécialisées. Il s’agit de la Façade maritime du Champ Triomphal (FMCT), la Société commerciale gabonaise de réassurance (SCG-Ré), Luxury Green Resorts (LGR), la Société de garantie du Gabon (SGG), la Gabon Power Company (GPC), Okoume Capital, l’Office pharmaceutique (OPN), Handling Partner Gabon et la Seteg.