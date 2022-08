Gabon: le Festival les étoiles, diffusé sur CANAL+ Pop ce samedi 20 août

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est une innovation notable pour CANAL+. L’opérateur de distribution des programmes télévisés diffusera le « Festival les étoiles du Gabon », pour sa cinquième édition qui s’est tenue le 31 décembre 2021 à partir de 20 heures. L’événement riche en couleurs et paillettes qui a clôturé l’année en beauté à travers une soirée de gala qui a réuni de nombreux acteurs du show-biz gabonais et internationaux africains sur une prestigieuse plateforme. Le festival sera diffusé le samedi 20 août 2022 dès 20h30 sur Canal+ Pop.

Cette année, CANAL + Gabon compte parmi les principaux canaux de diffusion de la 5ème édition du Festival les étoiles du Gabon qui s’est tenue en décembre 2021. Il faut dire que l’opérateur de distribution et création de contenus de programmes télévisés s’est fortement illustré ces derniers mois dans l’accompagnement des acteurs et promoteurs de la culture au Gabon. Cette nouvelle mission que s’est donnée CANAL+ Gabon s’inscrit dans le but de promouvoir le patrimoine culturel et artistique aussi bien du pays que du continent.

Pour revenir au Festival les étoiles du Gabon, organisé par la structure de production AFJ Productions, il a fait le pari de célébrer les talents de musique du terroir, mais aussi de la sous-région. Avec notamment la prestation d’artistes tels que Créol et Ba’ponga, KS Bloom, Suspect 95, Sidiki Diabaté et Kameni. Une diffusion qui rentre dans le cadre de la commémoration des 62 ans d’indépendance de notre pays.

Le festival Les Étoiles du Gabon est un rendez-vous annuel de célébration des talents gabonais qui ont excellé dans divers domaines durant toute l’année : musique, sport, arts, digital, culture de la paix, associatif. Rendez-vous est donc pris le samedi 20 août 2022 à 20h30 sur la chaîne CANAL+ Pop. Un rendez-vous de qualité à ne absolument pas rater.