Gabon: le Festival international de danse de Libreville prévu pour juin

Du 29 juin au 2 juillet 2022 se tiendra le Festival international de danse de Libreville (FESIDAL), en collaboration avec l’Institut Français du Gabon (IFG). Un programme de développement culturel des arts et qui verra la participation de nombreux danseurs professionnels et amateurs réunis autour du thème « Danser nos différences ».

Pour cette première édition placée sous le thème « Danser nos différences », le festival affirme la nécessité de promouvoir l’inclusion des personnes en situation de handicap dans la société et plus particulièrement dans les domaines de l’art et la culture. C’est dans un but d’impact social, éducatif que l’Agence de danse, les artistes invités et partenaires tiennent à sensibiliser et apporter un regard neuf sur le handicap. La danse, ici, invite à bouger les codes.

Au programme, des ateliers de danse, conférences, spectacles, animations. Des danses traditionnelles et urbaines gabonaises, en passant par le hip hop et la danse contemporaine. Le FESIDAL regroupera des artistes nationaux et internationaux qui pendant quatre jours présenteront leurs œuvres, échangeront et partageront avec le public leurs expériences autour de la danse.