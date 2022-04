Gabon: le Festival Coup de théâtre se découvre à l’IFG du 8 au 16 avril

Ecouter cet article Ecouter cet article

Une aubaine pour tous les amoureux des arts de la scène. Du 8 au 16 avril 2022, se tiendra le festival Coup de théâtre à l’institut français du Gabon. Une initiative qui verra la participation de plusieurs acteurs culturels et qui sera marquée par de nombreuses activités pour le grand bonheur des comédiens.

En effet, cet événement aura pour but de partager la scène et de la découvrir au travers de nombreuses activités. Entre improvisation et atelier découverte, Plusieurs moments forts accompagneront ce projet notamment la pièce « De ce côté » de Dieudonné Niangouna, auteur dramatique, metteur en scène et acteur.

Par la suite, de Dominique Douma à Michel Ndaot, sans oublier Guy Joel Ntchango et Jean Fidèle Nziengui Nzamba, pour ne citer que ceux-là. Il faut signaler que lesdites activités sont ouvertes au public au prix de 3000 et 2 000 FCFA. Respectivement pour les non adhérents et adhérents. Les plus grands comédiens, metteurs en scène, africains et gabonais, vous invitent pour fêter le 7e art tous ensemble.

Au-delà de présenter le travail des artistes aussi bien locaux qu’internationnaux, le Festival Coup de théâtre se veut une voie d’apprentissage et de transmission au public. Une occasion pour les amoureux de l’acting de partager, échanger autour de leur nouveau répertoire artistique, voire redécouvrir des œuvres historiques.