Gabon: le duo Ossouka-Massassa, «combinaison gagnante pour l’industrie de l’énergie»

L’enthousiasme autour de la nomination de Rose Christiane Ossouka Raponda en qualité de Premier ministre grandit de jour en jour. Parmi les nombreuses institutions qui se réjouissent de son arrivée à la primature, on notera la Chambre africaine de l’énergie. Dans un communiqué parvenu à la rédaction de Gabon Media Time ce lundi 20 juillet, l’organe dirigé par le lobbyiste camerounais NJ Ayuk, s’est réjoui de l’arrivée de la « première femme Premier ministre du Gabon ».

En effet, indiquant que ce gouvernement « est le mieux placé pour soutenir la reprise de l’industrie de l’énergie dans le pays », la CAE qui n’a pas manqué de rappeler que « le Gabon a toujours donné le ton en Afrique en matière de durabilité et de croissance inclusive », a souligné à travers son président, que « Ossouka Raponda et Vincent de Paul Massassa sont une combinaison gagnante pour l’industrie de l’énergie ». Une industrie en grande difficulté, du fait de la pandémie actuelle qui bouleverse son fonctionnement.

Rappelant par la suite que « le secteur pétrolier et gazier a besoin de politiques économiques saines, d’un environnement commercial favorable et d’une vision forte sur la façon de guider notre industrie à travers sa crise historique actuelle », la Chambre a toutefois tenu à rappeler que le secteur énergétique africain continuait de faire face à une période économique difficile en raison de la pandémie de coronavirus et de l’effondrement des prix du pétrole.

Idéal donc sur le papier, puisque composé en grande partie de « technocrates » et de personnalités à l’expérience avérée dans leurs domaines respectifs, ce nouveau gouvernement qui semble plaire à bon nombre de partenaires techniques et financiers du Gabon, devra très vite s’atteler à démontrer sa capacité à surmonter les nombreuses difficultés actuelles. DIfficultés qui, sans courage, sincérité et audace dans la prise de décisions, pourraient précéder une profonde crise structurelle.