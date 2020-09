Gabon: le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong pour une bonne gestion du CHR d’Oyem

C’est le vendredi 28 août dernier que s’est tenu le dialogue de gestion extraordinaire du Centre hospitalier régional d’Oyem (CHRO). Occasion pour les responsables de cette structure sanitaire et le ministre de tutelle le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, de faire le diagnostic sur la gestion actuelle et d’en dégager les grandes lignes devant permettre sa bonne gouvernance.

C’est sur instruction du ministre de la Santé, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong que s’est tenu le vendredi 28 août 2020 le dialogue de gestion extraordinaire du Centre hospitalier régional d’Oyem (CHRO). Une rencontre qui a réuni les hautes autorités de la santé autour de la bonne gouvernance au sein de cette structure hospitalière. À ce propos, plusieurs axes d’amélioration ont été évoqués par les experts présents.

Il s’agit entre autres « des questions liées aux ressources humaines, ressources financières et la qualité de la prise en charge offerte aux populations », précise le communiqué du ministère rendu public sur la page Facebook officielle du ministère. Occasion pour les responsables de cet hôpital de faire le bilan en cours de la gestion de cet centre de santé en pleine période de crise sanitaire liée à la Covid-19.

Par ailleurs, le directeur général des établissements et prestations de santé a rappelé l’objectif assigné à cette rencontre. « Il était question d’encadrer et de réorienter ce qui se fait déjà au sein de la structure afin d’offrir à la population des soins accessibles et sécurisés » a-t-il conclu. Résolument tourné vers la restructuration et l’amélioration des services de santé publique et privée, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong gagnerait à développer ce type d’actions afin que la bonne gouvernance soit érigée en modèle de gestion des hôpitaux.