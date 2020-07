Gabon: le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong nouveau ministre de la Santé

C’est à l’occasion de l’annonce de la composition du gouvernement ce vendredi 17 juillet 2020 sur décret du chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba que le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a été nommé ministre de la Santé. L’ancien secrétaire général dudit ministère et du reste vice-président du Comité de pilotage du Plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus (Copil-Coronavirus), remplace à ce poste comme pressenti par l’opinion, le Dr. Max Limoukou.

C’est le nouveau Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda qui en a fait l’annonce ce vendredi 17 juillet 2020 à l’occasion de la déclinaison de la composition du gouvernement. En effet, au nombre des ministres intégrant l’appareil gouvernemental figure l’ancien vice-président du Comité de pilotage du Plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong en qualité de ministre de la Santé.

Une ascension peu surprenante et même prévisible, car le médecin âgé de 52 ans a durant ces derniers mois fait montre d’un engagement sans faille dans la lutte contre la propagation de la Covid-19 au Gabon. Ancien secrétaire général du ministère de la Santé, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong incarne le changement et la volonté manifeste du nouveau chef du gouvernement d’insuffler un dynamisme au sein de ce secteur clé de la vie quotidienne des Gabonais et Gabonaises.

Nul doute que son sens du management et du travail démontré du temps où il était le président de la croix rouge et au secrétariat général du ministère lui confère un leadership naturel. Seul bémol à cette nomination, de nombreux observateurs estiment qu’il manque d’expérience politique nécessaire à la gestion des conflits avec les partenaires sociaux. Les dossiers comme celui sur les primes liées à la covid-19 font partie des défis qui l’attendent.