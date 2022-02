Gabon: le Directeur général du développement rural suspendu pour des soupçons de malversation

Ecouter cet article Ecouter cet article

Depuis quelques années, il ne se passe plus un temps sans que l’opinion soit informée d’un scandale lié à un détournement de fonds publics. La dernière affaire en date est sans aucun doute la suspension de l’inamovible Directeur général du développement rural, Crépin Ngoua Biké pour de forts soupçons de malversation financière dans le cadre du Projet de développement agricole et rural (PDAR), rapporte Gabonactu.

Si pour l’heure, aucune information officielle n’est venue confirmer cette information, plusieurs médias se sont fait l’écho de cette décision qui emanerait du ministre de l’Agriculture Biendi Maganga Moussavou. Selon, une source citée par Gabonactu, cette décision aurait été prise après des soupçons de malversation dans le cadre de la première phase dudit projet réalisée dans la province du Woleu Ntem.

En effet, ce dernier était le principal ordonnateur de crédit de ce projet. « Contrairement à ce qui est raconté ici et là, ce cadre de l’administration n’a pas été suspendu parce qu’il aurait pris l’initiative personnelle d’engager les travaux d’aménagement des routes agricoles dans la zone de Lébamba. Non, c’est parce qu’il est impliqué dans une affaire de malversation financière dans le PDAR1 », a indiqué une source autorisée citée par nos confrères.

Pour rappel, Crépin Ngoua Biké assurait les fonctions de Directeur général du développement rural, depuis près de 20 ans. Il a donc supervisé plusieurs projets agricoles, dont le PDAR1 et le PDAR2 qui se déploie désormais depuis 2020 dans les provinces de l’Ogooué Ivindo et de la Ngounié notamment entre le département de la Dola et celui de la Louetsi Wano.