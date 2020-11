Gabon: le directeur général de la Marine Marchande en visite de terrain à kango et Cocobeach

Sur instruction du ministre des Transports, de l’Equipement, des Infrastructures et de l’Habitat, Léon Armel Bounda Balonzi, le directeur général de la Marine Marchande (DGMM), Fidèle Angoue Mba, s’est rendu la semaine écoulée dans les services déconcentrés de Kango, dans le département du Komo et de Cocobeach dans le département de la Noya. Il était question pour le directeur général et ses équipes d’aller s’enquérir de la qualité de l’environnement et des conditions de travail du personnel dans ses localités.

Selon la direction de la Marine marchande, les visites de terrain de son directeur général participent à l’amélioration des conditions de travail des agents ainsi qu’au relèvement de la contribution de l’administration maritime dans l’économie.

Chose faite, cette énième visite de terrain de Fidèle Angoue Mba, directeur général de la Marine Marchande (DGMM) dans ses départements déconcentrés de Kango et Cocobeach, a permis de relever bon nombre de difficultés pouvant ralentir le fonctionnement de ses services. Il s’agit entre autres de « la détérioration et la vétusté des bâtiments de la Station Maritime et Fluviale et les logements de Cocobeach; l’absence de moyens roulants pour les deux Stations Maritimes et Fluviales; le sous effectif des ressources humaines; le bâtiment inachevé de la Station Maritime et Fluviale de Kango ».

Au terme de sa visite dans les différentes villes, Fidèle Angoue Mba a procédé à la remise d’un kit de travail composé essentiellement d’une imprimante, d’un ordinateur de bureau, et des combinaisons de travail, au bénéfice des chefs de Station. Il a par ailleurs invité les agents à s’imprégner de « tous les mécanismes de bonne gestion tant sur le plan matériel, humain et financier ».