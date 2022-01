Gabon: le directeur de publication de Gabon Media Time primé Smile distinction 2021

Ecouter cet article Ecouter cet article

Harold Leckat Igassela s’est vu honoré lors de la première édition des « Smile distinction » organisée le mardi 18 janvier 2022 par les responsables de la structure Génération Smile. Selon les initiateurs, le fondateur de Global Media Time et directeur de publication de Gabon Media Time, a été primé pour son « brillant management en termes d’équité à l’information et une meilleure approche du numérique ».

Lancée il y a 3 ans, l’ONG Génération Smile a voulu marquer le coup en récompensant les compatriotes ayant impacté positivement l’actualité dans notre pays. A cet effet, les responsables de ladite ONG parmi lesquels Florian Eric Mbina, Stephene Mikolo Moukambi et Karim Blyse Magnotolo ont mis en place la distinction honorifique appelée « Smile Distinction ». Une première du genre qui salue les efforts de nos compatriotes.

Une première édition qui a jeté son dévolu sur le fondateur de Global Media Time, éditeur du média en ligne Gabon Media Time, dont il est le directeur de publication. Le couronnement à mi-parcours d’une initiative partie de rien il y a 5 ans et qui en fait une des toutes premières personnalités publiques dans le monde des médias. Et ce, d’autant plus que Gabon Media Time a tour à tour été primé « meilleur média en ligne » lors de plusieurs galas.

Pour les initiateurs, l’objectif est de soutenir ce qui se fait de mieux localement. « Très constant sur le terrain, le travail accompli par toutes les personnes distinguées, a permis à la plate-forme Génération Smile de gratifier ces hommes et femmes de diverses fonctions de haut rang par ce prix, trophée dénommé Smile Distinction Honorifique pour la détermination dont ils ont fait montre durant cette année 2021 » ont déclaré les organisateurs. Une action souhaitée pérenne afin de développer la culture de l’excellence et du mérite.