Gabon: le développement urbain au coeur de l’échange entre la CDC et la CDG du Maroc 

Le lundi 20 juin dernier, la salle de conférence de l’hôtel Radisson Blu de Libreville a servi de cadre au lancement de la série de rencontres entre la Caisse de Dépôt et de Gestion du Maroc (CDG), institution financière publique qui gère l’épargne à long terme au Maroc et la Caisse des Dépôts et Consignations du Gabon. Une série de rencontres qui s’est tenue sur deux jours avec comme objectif d’échanger sur la problématique du développement urbain.

C’est en présence du gouverneur de la province de l’Estuaire Marie Françoise Dikoumba, et du président du Conseil d’administration de la Caisse des Dépôts et Consignations du Gabon Denis Meporewa que s’est déroulée cette cérémonie. Une rencontre qui intervient dans le cadre de la visite de travail qu’effectue la délégation de la Caisse de dépôt et de gestion du Maroc conduite par Mosshine Semmar, directeur général de MEDZ et Mohammed Amine Hajhouj, directeur général de la société d’aménagement de l’eco cité zenata, deux filiales de la CDG.

En effet, cette série de travaux s’inscrit dans la volonté de ces deux entités d’établir un partenariat efficace en vue de répondre aux préoccupations des populations notamment en matière d’accès à la propriété. Un partenariat perceptible avec l’accompagnement qu’offre la CDG du Maroc sur le développement du projet Mouvingui porté par la Caisse de dépôt et consignation.

Lors de son allocution, l’Administrateur directeur général de la CDC, Patricia Danielle Manon, a souligné l’importance de ce type de partenariat qui constitue un avantage pour le Gabon. « Cette collaboration s’impose à nous de manière impérieuse et nous sommes heureux de la présence de la CDG à nos côtés sur ce projet car elle possède une expérience de plus de soixante ans dans l’immobilier, l’aménagement urbain et l’ingénierie civile », a-t-elle indiqué.



A noter que pour cette première journée, cette rencontre a été marquée par une présentation du profil de la Caisse des dépôts et consignations, de sa gouvernances mais aussi de sa vision stratégique 2022-2024 dénommé « Les 9 Chantiers » qui comporte entre autres le foncier, l’immobilier, les collectivités locales; les financements; le numérique; l’environnement; la qualité; le matériel et l’humain.

