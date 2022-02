Gabon: le «développement qui tient compte du risque» au coeur d’un atelier du GNDR 

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce samedi 12 février 2022 la salle de la salle Arche d’Alliance situé à Alibandeng dans le 1er arrondissement de Libreville a servi de cadre à la réunion de restitution sur le thème « Un développement qui tient compte du risque » organisée par le Réseau mondial des organisations de la société civile pour la prévention des catastrophes (Global Network of civil society organisations for Disaster reduction, GNDR).

Destiné aux membres de cette organisation, cette formation avait pour objectif de les édifier sur la planification du développement en tenant compte des risques. Un thème qui revêt un caractère particulier dans un contexte marqué depuis un peu plus de deux ans par la crise sanitaire liée à la pandémie de covid-19.

En effet, selon GNDR, le développement qui tient compte des risques consiste à donner la priorité aux risques auxquels sont confrontées les communautés vivant dans les situations les plus vulnérables, et à prendre en compte ces risques lors de la conception et la mise en œuvre des plans et des actions de développement.

Cette réunion de restitution organisée par le Point Focal National GNDR qui a vu la participation de nombreuse organisation de la société civile notamment le ROLBG, CADDE, FOVIGENA, CRESAND, RENAPS/AJ, A’SOIF, la dynamique de Magnang et Jeunesse du monde a été marqué par trois temps fort entre autres l’orientation du DTR pour les groupes consultatifs régionaux et l’accès aux ressources d’orientation de base, l’orientation du DTR pour les réunions de coordination nationale dirigées par le PFN et le déroulement de l’atelier de formation détaillées sur le DTR et la planification.