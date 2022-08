Gabon: le député de Medouneu fustige le chargement «sauvage» des grumiers

Ecouter cet article Ecouter cet article

Mode de transport par excellence au Gabon, le transport par voie terrestre vient de connaître une hausse exponentielle en termes d’incidence ces dernières semaines. Un constat déplorable également remarquable dans le septentrion où bon nombre de grumiers surchargés circulent et pour lequel, Frédéric Nzue Edzang, le député de la commune de Medouneu et du canton Como-Abanga a tenu à tirer la sonnette d’alarme et à rappeler aux conducteurs sur la nécessité d’être prudents au volant.

Si les accidents de circulation sont très souvent expliqués par des facteurs basiques tels que l’excès de vitesse, l’usage du téléphone au volant et l’état d’ébriété, d’autres causes méritent d’être explorées. En effet, pour certains observateurs de la vie publique, il est souhaitable de ne pas sous-estimer l’état mécanique des véhicules qui circulent sans respect des normes et des consignes de sécurité sur toute l’étendue du territoire et principalement dans le septentrion.

Une situation qu’a tenu à souligner, le député de la commune de Medouneu et du canton Como-Abanga, Frédéric Nzue Edzang, pointant du doigt les grumiers d’exploitants forestiers à l’origine d’accidents. « J’ai croisé des grumiers surchargés roulant à vive allure sans convoyeur. (…) Il est temps que les responsables des ministères des Forêts et des Transports prennent à bras le corps ce problème afin d’éviter les pertes en vies humaines et d’endeuiller de nombreuses familles », a-t-il fustigé sur sa page Facebook.

Par ailleurs, Frédéric Nzue Edzang a profité afin d’interpeller les conducteurs sur la prudence au volant en cette période estivale. « Aux usagers de la route, notamment en cette période de vacances scolaires, je vous invite à plus de vigilance et de prudence car le danger est permanent non seulement à cause de l’état de la route mais aussi à cause de ce nouveau phénomène de grumiers sauvages roulant à vive allure ».

En piteux état malgré des emprunts et autres investissements colossaux, le réseau routier gabonais constitue aujourd’hui plus que jamais, le principal défi d’un exécutif qui entend à travers son plan d’accélération de la transformation 2021-2023, permettre à notre pays, dans les deux ans qui viennent, de rebondir et le mettre sur la voie de la transformation. Fort de leur impact considérable sur la sécurité des citoyens, les infrastructures routières qui permettraient également au pays d’accélérer sa diversification économique, devraient mieux être prises en compte dans la politique de développement. A charge aux autorités de prendre les mesures idoines, car un mort de plus, n’est rien de moins qu’un mort de TROP!