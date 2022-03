Gabon: le délai de dépôt des dossiers aux examens prolongé jusqu’au 20 mars

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est par le biais d’une note d’information rendue publique le mardi 15 mars 2022 que le ministère de L’Éducation nationale, chargé de la Formation civique a annoncé que le délai de dépôt des dossiers de participation aux examens nationaux est prolongé. Censée être clôturée depuis le 29 janvier dernier, la phase de pré-inscription en ligne pour les candidats de la session 2022 se poursuivra entre le 16 mars et le 20 mars 2022.

« Afin de permettre aux retardataires de procéder à leur enrôlement, les plateformes www.examensgabon.com pour les examens de l’enseignement général et www.bactechgabon.com pour ceux de l’enseignement technique et professionnel sont rouvertes à titre exceptionnel du mercredi 16 au dimanche 20 mars 2022 », a indiqué Camélia Ntoutoume Leclercq, via une note d’information rendue publique ce mercredi 16 mars.

Une mesure qui vise certainement à tenir compte des difficultés engendrées par les nombreux mouvements d’humeur enregistrés dans le secteur de l’Éducation nationale. Lesquels ont profondément bouleversé le calendrier académique engagé. Des universités aux lycées, seuls quelques apprenants ont pu respecter les délais impartis. Il va sans dire que cette dérogation expresse saura être appréciée par les principaux bénéficiaires.