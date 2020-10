Gabon: le Defunzu Comedy Club ouvre ses portes aux apprenants

Chose promise, chose due. La première école d’apprentissage d’art dramatique gabonaise, Defunzu Comedy Club, un projet porté par l’homme fort de l’humour gabonais Omar Defunzu, a finalement ouvert ses portes ce lundi 5 octobre 2020, lors d’une cérémonie officielle en présence du ministre de la Culture et des Arts Michel Menga M’Essone.

Annoncé en grandes pompes, le Defunzu Comedy Club ouvre enfin ses portes pour professionnaliser les métiers de l’humour et de l’art dramatique au Gabon. Sa mission expliquait Omar Defunzu, était de créer une véritable élite humoristique gabonaise capable de redynamiser le secteur tout en se challengeant à l’international.

En effet, alors que le secteur de l’humour peine encore à se développer et ses acteurs à s’autonomiser, Defunzu veut le redynamiser pour en faire un secteur pourvoyeur d’emplois. « Ma formation s’adresse aux jeunes qui veulent devenir professionnels dans ce métier et vivre intégralement de ça comme moi aujourd’hui », a-t-il laissé entendre.

Pour cette première promotion, c’est donc une vingtaine d’apprenants qui se feront former en techniques d’écriture, interprétation, mise en scène, entre autres. Une formation qui s’étendra sur 2 ans avant d’injecter aux potentiels artistes tout le savoir et les rouages nécessaires qu’il faut avant de se jeter sur les planches. S’agissant des 12 élèves lauréats du stage de stand up organisé en août dernier, ils bénéficient d’une bourse qui leur donnera accès à la formation gratuitement.

Michel Menga pour sa part, n’a pas manqué de féliciter l’international gabonais de l’humour pour la mise en oeuvre de cette oeuvre. Selon lui, Omar Defunzu pourrait être « le porte flambeau de ce type d’activité dans le secteur de la culture et des arts ».