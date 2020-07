Gabon: le défilé militaire du 17 août annulé par la présidence de la République

C’est par le biais d’un courrier adressé au ministère de l’Intérieur que la présidence de la République, par le truchement de son secrétaire général a annoncé un certain nombre de modifications dans l’organisation des cérémonies républicaines relatives aux festivités de la fête de l’indépendance. A cet effet, la présidence annonce l’annulation du défilé militaire du 17 août et avec celle rendant hommage au premier président du Gabon feu Léon Mba d’ordinaire prévue le 16 août de chaque année.

La propagation de la covid-19 vient sans doute de contraindre la présidence de la République à annuler l’une des cérémonies traditionnelles relatives aux festivités marquant l’accession de notre pays à la souveraineté internationale. Ce courrier n°000835 daté du 23 juin 2020 et signé du secrétaire général de la présidence Jean Yves Teale parvenu ensuite à la rédaction de Gabon Media Time annonce dans un premier temps que « la cérémonie d’hommage au premier Président du Gabon, Feu Léon MBA, à laquelle prend part habituellement, Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat, en présence des Membres du Gouvernement et de la famille du défunt, est annulée », a-t-on pu lire.

A cette annulation de l’hommage au mausolée Léon Mba vient se greffer celle de la parade militaire traditionnelle du bord de mer et de la place de l’indépendance qui sera remplacée par une parade restreinte au sein du palais de la présidence . C’est du moins ce qu’annonce ledit courrier. « le défilé militaire organisé les 17 août de chaque année, sera remplacé par une parade militaire restreinte, qui aura lieu à l’esplanade du Palais de la Présidence de la République, en présence de Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat, des Membres du Gouvernement, des Présidents des Institutions Constitutionnelles, du Doyen et du Vice-Doyen du Corps diplomatique, des Chefs de Corps et des Membres de la Présidence de la République », a précisé le secrétaire général de la présidence de la République.

Si le discours du 16 août du président de la République, Chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba est maintenu, s’agissant des autres festivités du 17 août, « une cérémonie à minima sera organisée à l’occasion de la Journée du drapeau ». Sont également annulées, la cérémonie de décoration qui se tient habituellement, les 16 août, sur l’esplanade du Palais du Sinar et la parade de la retraite aux flambeaux ayant habituellement lieu, le 16 août 2020.