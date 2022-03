Gabon: le déficit en logements estimé à 225 000 selon le PAT

Ecouter cet article Ecouter cet article

Depuis des décennies la problématique du logement constitue une véritable épine sous le pied du gouvernement. Un nœud gordien qui semble difficile à dénouer malgré les promesses formulées par le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba depuis 2009 sur la construction de 5 000 logements par an pour combler le déficit en logements estimé aujourd’hui à 225 000.

Si depuis quelques mois le gouvernement a entrepris un certain nombre de réformes dans le cadre du foncier notamment le décret portant suppression des titres d’attribution provisoire non ou insuffisamment mis en valeur, à l’exception des décrets d’attribution provisoire ou encore l’obtention d’un titre foncier en moins de 6 mois, ces mesures peinent à porter leurs fruits. Toute chose qui laisse penser que la question du déficit en logements est loin d’être résorbée.

Concernant d’ailleurs le déficit en logements, des statistiques gouvernementales, notamment du Plan d’accélération de la Transformation (PAT), estiment aujourd’hui à 225 000, le nombre de foyers gabonais en manque de logement depuis 2015. Ainsi, la province de l’Estuaire concentre, à elle seule, 53 % des besoins en logements du pays. Soit un déficit de 119 000 logements.

Elle est suivie respectivement par les 3 provinces abritant les autres plus grands centres urbains du pays. A savoir, le Haut-Ogooué soit 26 000, le Woleu-Ntem 22 000 et l’Ogooué Maritime 14 000. Ces dernières sont suivies respectivement par l’Ogooué-Ivindo 12 000; la Ngounié 10 000, le Moyen-Ogooué 9000, l’Ogooué-Lolo 7000 et la Nyanga 6000.