Gabon: le covid-19 en passe d’être maitrisé par le Copil

Ce vendredi 25 juin 2021, le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus) a annoncé dans son bilan sur la situation épidémiologique que le Gabon recense à ce jour 26 nouveaux cas positifs 5 662 sur l’ensemble du territoire national. Une tendance baissière des cas de contamination qui se confirme de plus en plus au vu des chiffres de ces dernières semaines et qui laisse entrevoir une maîtrise de la pandémie.

La surveillance épidémiologique du Copil-coronavirus a précisé dans son communiqué daté du vendredi 25 juin 2021, parvenu à la rédaction de Gabon Media Time avoir « enregistré 26 nouveaux cas positifs sur 5662 tests réalisés, soit un taux de positivité de 0,4%, avec 19 personnes hospitalisées dont 12 en réanimation, 89 nouvelles guérisons et 00 nouveau décès ».

Dans un contexte ponctué par la poursuite de la campagne nationale de vaccination qui connaît un engouement sur le territoire national qui a porté à plus de 1000 le nombre de doses de vaccin administrées par jour, les cas de contamination connaissent eux aussi une baisse constante ces derniers jours.



Le mercredi 23 juin 2021, la situation épidémiologique faisait état de seulement 73 nouveaux cas positifs sur 7 086 prélèvements. Ce vendredi 25 juin 2021, le Copil-coronavirus comptabilise 26 nouveaux cas positifs sur 5 662 tests réalisés. Malgré ce nombre de contaminations relativement peu stable, le nombre de cas actifs est passé de 290 à 227 en 48 heures. Soit une diminution de 63 cas.