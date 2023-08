Gabon : Le coupeur d’internet Ali Bongo appelle ses amis à « faire du bruit »

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est par le canal d’une courte vidéo diffusée sur la toile que le président sortant a lancé un SOS à l’endroit de ses alliés internationaux. Placé en résidence surveillée par le Comité de transition pour la restauration des institutions (CTRI), Ali Bongo Ondimba a appelé en langue anglaise à « faire du bruit ».

Opposé à la présence des observateurs internationaux et favorable à la coupure d’Internet avant la proclamation des résultats par le CGE qui le donnaient vainqueur, Ali Bongo Ondimba semble désormais se redécouvrir une fibre démocratique. Et pour cause, le Chef de l’État déchu n’a pas hésité à recourir aux puissances étrangères pour lui venir en aide.

Ali Bongo désemparé s’en remet au Commonwealth ?

Si sa relation avec la classe politique française semble au plus bas avec les exclusions assumées au début de ce scrutin, Ali Bongo Ondimba se retrouve isolé. Dos au mur face à une junte militaire qui gouverne depuis le mercredi 30 août dernier, l’ancien baron du Parti démocratique gabonais (PDG) a saisi l’opportunité de se faire assister.

Dans une courte vidéo prise à son lieu d’assignation, le président de la République du Gabon entre 2009-2023, a choisi de s’exprimer dans la langue de Shakespeare. Une manière subtile de donner des indications sur le destinataire. Lequel serait le Commonwealth. Il y déclare « make noise » traduit littéralement par « faites du bruit ».

La famille Bongo désormais mise hors service !

C’est le résultat de ce raid par un commando d’une dizaine d’hommes. Malgré l’annonce faite par le Conseil Gabonais des élections (CGE), Ali Bongo Ondimba a été interpellé puis placé en résidence surveillée. Anxieux pour son sort, l’ancien président de 64 ans a appelé « tous les amis du monde entier à faites du bruit, encore et encore ».

Si Brice Clotaire Oligui Nguema, nouvel homme fort au Gabon, a rassuré quant au traitement digne réservé à Ali Bongo Ondimba, l’ancien chef d’Etat semble ne pas y croire. Ce dernier, visiblement affaibli sur une chaise, a signifié que sa petite famille a été désunie. « Mon fils est quelque part, ma femme est ailleurs et je suis à la résidence en ce moment », a-t-il conclu.