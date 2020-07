Gabon: le coup de pouce de l’ANINF pour booster l’application Scientia

Dans le cadre de l’enseignement à distance initié par le gouvernement depuis le déclenchement de la pandémie à Covid-19, l’Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences (ANINF) a récemment décidé d’accompagner la startup gabonaise « Scientia » dans l’exploitation et le développement de sa plate-forme de suivi scolaire en ligne via une application mobile éponyme. Un développement qui cadre avec la vision du gouvernement qui encourage un usage des réseaux et des services numériques dans le domaine de l’enseignement.

Développée par Édouard Claude Oussou, l’application « Scientia », permet de suivre en temps réel, avec ou sans connexion Internet, la scolarité d’un enfant depuis son terminal électronique, notamment un téléphone portable, une tablette ou un ordinateur. C’est donc dans le souci d’accompagner son développement que l’ANINF entend soutenir cette startup dans le cadre d’un partenariat stratégique.

Ainsi, il s’agira de l’accompagner dans des domaines tels que le développement applicatif ; la sécurité, l’hébergement des données et la valorisation mutuelle de la plateforme. Un partenariat qui rentre d’ailleurs dans le cadre des missions de l’Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquence notamment en matière de conception, réalisation et sécurisation des solutions applicatives innovantes pour le développement des services à forte valeur ajoutées.

Ce partenariat devra donc permettre d’améliorer significativement cette solution qui a pour objectif principal de participer à la réduction du taux d’échec scolaire au Gabon , en favorisant aux différents acteurs le suivi au quotidien de l’évolution de la scolarité de chaque élève.