Gabon: Le coup de gueule de Poko envers Neveu et les dirigeants du football

D’ores et déjà privées de matchs amicaux durant cette trêve internationale de septembre 2022, les panthères du Gabon ne semblent pas avoir avalé la pilule. Pour sa part, André Biyogo Poko a prévenu le coach Patrice Neveu sur la nécessité de les laisser au repos en novembre afin qu’ils puissent bien profiter de la Coupe du monde.

C’est à la base un simple ras-le-bol d’un footballeur envers les dirigeants de sa discipline sportive qui ont décidé de faire l’impasse sur les matchs amicaux internationaux au profit de la rentrée scolaire. Mais le statut WhatsApp d’André Biyogo Poko a vite fait le tour de la toile notamment l’œil avisé du journaliste sportif Freddy Koula qui en a fait échos sur sa page.

Dans cette diatribe du milieu de terrain gabonais réputé pour son amour du pays et du maillot, on peut lire sa frustration face à la décision impopulaire de l’instance faîtière du Football au Gabon. « Faut déjà dire à Neveu de ne pas chercher les matchs en Novembre. Nous aussi on va préparer la coupe du monde. Je dois remplir mon frigo, acheter quelques chichas de plus et le charbon sans oublier un grand écran », a-t-il posté de manière quelque peu satirique.

Fort de ce qui précède, celui que le kop a baptisé « 1000 poumons » a demandé aux dirigeants de ne pas « gaspiller le papier pour les convocations. Mieux, on attend mars pour essayer de faire l’exploit. Dans le cas contraire, on se retrouve sur Facebook », a-t-il conclu. Loin d’être porteur d’un message défaitiste, André Biyogo Poko est bien plus tourné vers la sensibilisation autour des engagements d’une telle décision qui devrait avoir des répercussions.