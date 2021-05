Gabon: le corps sans vie d’une fille découvert sous un pont à Okondja

C’est dans la matinée du vendredi 7 mai dernier que le corps sans vie d’une jeune fille a été retrouvé au quartier Enoungou dans Okondja, chef-lieu du département de Sébé-Brikolo dans la province du Haut-Ogooué. Une découverte macabre qui fait renaître le spectre de l’insécurité et de la délinquance dans ladite localité et plus largement dans la province du Haut-Ogooué, rapporte Top Infos Gabon.

Corps dénudé, parties intimes perforées. La victime a vraisemblablement été abusée sexuellement avant d’être lâchement abattue. Cette jeune fille d’à peine 20 ans était selon ses proches partie au petit marché. À croire que plusieurs événements se seraient passés pour qu’elle soit découverte inerte sous un pont au quartier Enoungou. Les riverains n’en reviennent toujours pas.

Si pour l’heure, des doutes subsistent sur l’identité de la victime, l’on sait néanmoins qu’elle séjournait non loin du quartier où elle a été retrouvée. D’ailleurs, ses proches seraient auditionnés par les autorités judiciaires de cette localité. Une enquête judiciaire aurait été diligentée pour faire toute la lumière sur cette disparition tragique et étrange. Nous y reviendrons.