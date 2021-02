Gabon: le corps sans vie d’un élève de 1ère retrouvé dans un lac à Nzeng-ayong

C’est ce mercredi 10 février 2021 que le corps d’un élève répondant au prénom de Dan a été retrouvé en état de putréfaction dans un lac au quartier Nzeng-ayong dans le 6ème arrondissement de Libreville. Selon notre confrère Gabonreview, le jeune lycéen était inscrit en classe de première dans un établissement d’enseignement secondaire public.

Peau pendante, ossements visibles et corps c’est dans cet état de décomposition qu’a été retrouvé le corps sans vie du jeune « Dan ». Ce sont les riverains du quartier Sibang 4 qui ont fait la découverte macabre. Suite à quoi, ils ont contacté le maire du 6 ème arrondissement de Libreville. Dans la foulée, les sapeurs pompiers et les agents de la Police Judiciaire se sont dépêchés pour réaliser les constats d’usage et repêcher le corps des eaux.Une source judiciaire a in extenso annoncé qu’une enquête sera diligentée pour déterminer les circonstances réelles de cette tragique disparition. Pour l’heure, seule la thèse de l’assassinat trotte dans la tête des proches du regretté. Porté disparu depuis le samedi 6 février dernier, « Dan » après avoir participé à une fête à Saint-Georges. Il ne retrouvera jamais sa maison sise à Montalier.