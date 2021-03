Gabon: le corps sans vie du jeune Merlin Mezui retrouvé derrière l’ambassade du Cameroun

C’est la stupeur et la psychose qui règnent depuis hier dans la zone dite derrière l’Ecole normale supérieure (Ens). Et pour cause, le corps sans vie d’un jeune homme, le cou enroulé à une corde, a été retrouvé derrière l’ambassade du Cameroun. Il s’agit de Merlin Mezui Mve, à peine âgé de 18 ans.

La découverte macabre a été faite le mardi 9 mars dernier dans la soirée. C’est un jeune homme du quartier qui en marchant va apercevoir le corps du jeune homme Merlin Mezui Mve étalé. S’y rapprochant curieusement, il constate qu’il s’agit d’un corps visiblement inerte. Assez connu dans ladite zone, il ne sera pas difficile de retrouver la trace de la famille du regretté.

C’est alors que le jeune homme ira tout d’abord alerter les infirmières d’une clinique sise non loin du lieu de la découverte macabre. L’oncle de la victime révèle que c’est le même individu qui serait venu les informer que Merlin Mezui Mve, leur fils, a été retrouvé sans vie allongé et pendu à une corde vers l’ambassade du Cameroun.

Dans la foulée, l’informateur sera interpellé par les éléments de la Police Judiciaire (PJ). À l’heure où nous couchons ces lignes, il y est gardé à vue dans le cadre de l’enquête préliminaire. Quant au jeune homme décédé, nul ne sait qui lui en voulait. Une chose est d’ores et déjà certaine, c’est qu’il a été sévèrement passé à tabac. Et ce, au vu des hématomes sur le corps.



Joint au téléphone par Gabon Media Time, la famille éplorée a indiqué qu’elle ira déposer plainte ce jour. « Il n’y a pas encore la vraie version. C’est aujourd’hui que les parents vont partir à la Police Judiciaire et chez le procureur », a confié une source familiale. Une nouvelle effroyable qui plonge tout un quartier dans la peur. Tant nul ne sait si après Merlin Mezui Mve, ce sera un autre jeune qui en sera victime.