Gabon: le COPIL maîtrise la propagation de la 2e vague du covid-19

L’évolution de la pandémie de covid-19 semble avoir été maîtrisée par les autorités sanitaires compétentes en la matière, comme l’indique le dernier bilan du Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus) de ce lundi 17 mai 2021. Et pour preuve, les derniers chiffres enregistrés liés aux nouvelles contaminations, aux cas d’hospitalisation, et au nombre de décès affichent tous une tendance baissière.

Les dernières données du Copil-Coronavirus président par le Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda montrent que la situation épidémiologique du pays s’améliore progressivement. Les principaux indicateurs tels que le nombre de nouvelles contaminations, seulement 110 en plus de 48 heures de malades en réanimation et celui des personnes décédées diminuent progressivement.

A en croire le ministre de la Santé, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, cette baisse des contaminations est consécutive à un certain nombre de mesures prises par le gouvernement en février dernier. « Cette embellie sanitaire que nous commençons à observer est liée aux mesures prises par le gouvernement, sur instruction du Président de la République, le 12 février 2021 pour juguler la seconde vague de la pandémie du covid-19 dans notre pays », a-t-il indiqué dans sa communication sur la situation épidémiologique du pays, le lundi 10 mai dernier.

Avec 110 cas positifs, sur 5208 tests réalisés, soit un taux de positivité de 2,1%, 39 hospitalisations dont 16 personnes en réanimation pour détresse respiratoire et 6 décès au compteur en plus de 18 jours, la courbe évolutive de la maladie sur le territoire national affiche son plus bas niveau depuis fin janvier 2021, période marquant le début de la seconde vague de l’épidémie de covid-19 au Gabon.

La décrue de la situation épidémiologique se poursuit donc et devrait sans doute permettre au gouvernement de lever le pied sur les mesures restrictives qui asphyxient aujourd’hui plus qu’elles ne protègent. À quand l’allègement des nombreuses mesures restrictives imposées par le gouvernement pour faire barrière au covid-19? A quand un semblant de retour à la vie normale? La question alimente désormais quotidiennement les débats au sein de la population.