Gabon: le Copil-Coronavirus rompt avec ses conférences de presse quotidiennes

Alors qu’il était attendu hier, mercredi 16 juillet 2020 comme d’ordinaire le point de presse tenu par le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, porte-parole du COPIL-Coronavirus n’a finalement pas eu lieu. Si aucune communication officielle n’a été faite, cette décision résulterait de la tendance baissière des chiffres de contaminations et du pic atteint en mai.

D’ordinaire tenue tous les jours de la semaine, puis récemment ramenée à 3 jours sur 7 soit le lundi, le mercredi et le vendredi, la conférence de presse faisant état de la situation épidémiologique du Gabon doit se tenir le lundi et le vendredi ou plus du tout selon l’évolution de la situation épidémiologique du pays.

Le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus (Copil Coronavirus) a en effet décidé d’adapter sa communication sur les chiffres de la riposte contre la covid-19 en tenant compte de la réalité du terrain mai surtout de « tendance baissière des contaminations » comme annoncé par le Pr. Romain Tchoua à l’occasion de la conférence de presse sur la riposte donnée la semaine dernière à l’immeuble Arambo.

« Avec les mesures d’allègement rendues publiques par le gouvernement mais aussi le manque d’engouement des populations qui ne regardent plus trop lesdits points de presse, il a été décidé de les suspendre pour le moment » a indiqué une source proche du Copil avant de poursuivre « le pic atteint en mai et la tendance baissière des chiffres parfaitement visible sont entre autres l’une des raisons ayant conduit à ce changement ».

Cela dit, soucieuse de maintenir pour l’opinion et les populations la communication sur l’évolution de la situation épidémiologique du pays, le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus (Copil Coronavirus) a annoncé que les chiffres seront diffusés par voie de presse comme ce fut le cas ce mercredi 16 juillet 2020. Une décision en parfaite logique avec la situation épidémiologique du Gabon qui selon les statistiques du Copil-Coronavirus est en constante baisse.