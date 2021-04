Gabon: le Copil-coronavirus précise le caractère préventif du vaccin

Le vaccin contre la Covid-19 est-il administré à titre préventif ou thérapeutique? Alors que la campagne de vaccination qui a débuté le 23 mars dernier ravive de nombreuses questions sur le fonctionnement du vaccin, le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus) a tenu à apporter quelques précisions.

Avec le démarrage de la vaccination dans le pays, les débats sur l’efficacité du vaccin, son fonctionnement s’accroissent. Dans son communiqué sur la situation épidémiologique du pays au lundi 29 mars 2021, le Copil-Coronavirus s’est prononcé sur le sujet en apportant des précisions claires.

En effet, le communiqué rappelle que « le vaccin contre la Covid-19 associé au respect des gestes barrières constituent aujourd’hui les principaux moyens de prévention contre la Covid-19 ». Une façon de dire que le vaccin est administré à but préventif et non dans une perspective thérapeutique. « Il ne s’agit pas d’un traitement mais d’un moyen efficace de prévention contre la Covid-19 », souligne le Copil-Coronavirus.



Dans le même ordre d’idées, cette cellule de veille épidémiologique a tenu à préciser que toute personne ayant été testée positive à la Covid-19 il y a moins de 03 mois ou toute personne présentant des symptômes du virus tueur, « n’est pas éligible à la vaccination ».