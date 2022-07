Gabon: le Copil citoyen s’insurge contre le prix élevé des examens des PVVIH

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est par le biais d’un communiqué rendu public le vendredi 22 juillet dernier que le Copil citoyen a tenu à réagir à la situation vécu depuis plusieurs mois par les personnes vivant avec le VIH (PVVIH) notamment la problématique des pénuries à répétition des antirétroviraux mais surtout le coût très élevé des examens. Une situation déplorable pour ces personnes qui pour la plupart sont très souvent en situation de détresse.

Les personnes vivant avec le VIH au Gabon sont de plus en plus en proie à des difficultés, limitant voir empêchant ces derniers de suivre convenablement leur traitement. Une situation regrettable qu’a tenu à dénoncer le Copil citoyen dans un communiqué parvenu à Gabon Media Time.

Ainsi, cette organisation réunissant des membres de la société civile est longuement revenue sur le coût des examens. En effet selon le copil citoyen, les PVVIH doivent débourser la somme de 42 000 FCFA pour l’examen lié à l’évaluation de la charge virale, 80 000 FCFA pour l’examen lié au génotypage et 300 000 FCFA dans les structures privées, celle de l’examen de CD4 est quant à lui facturé à 15 000 FCFA. Toute chose qui s’avère une difficulté de plus pour ces compatriotes qui doivent subir au quotidien des discriminations de tous genres.



Une situation inexplicable alors que ces derniers sont considérés comme vulnérables et devraient donc bénéficier d’une prise en charge complète de la part des pouvoirs publics. Ainsi, l’Etat gagnerait à créer un cadre afin d’alléger ces personnes qui au quotidien sont discriminées, stigmatiser et souvent abandonner à leur sort. Dans sa démarche, le Copil citoyen a d’ailleurs annoncé le lancement de sa campagne des trois 0 contre le Sida au Gabon. Soit, 0 rupture ARV, 0 paiement des examens VIH/Sida et 0 détournement de fonds VIH/Sida.

Geneviève Dewuno